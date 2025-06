Nuotare senza barriere: il 28 giugno alla Marina di Loano “Freedom to Swim”

Sabato 28 giugno, dalle 9:30 alle 18:30, appuntamento alla Marina di Loano (SV) con “Freedom to Swim”, evento gratuito promosso da More News in occasione dei vent’anni di attività di Savonanews.

L’iniziativa, realizzata in collaborazione con Doria Nuoto Loano e Marina di Loano, e con il patrocinio del Comune di Loano e della Regione Liguria, punta a superare le barriere, fisiche e culturali, che spesso limitano l’accesso al mare per le persone con disabilità. Protagonisti della giornata saranno infatti nuotatori con disabilità visive, accompagnati in acqua da atleti brevettati della Federazione Italiana Nuoto.

Il metodo utilizzato per permettere una nuotata sicura e partecipata nasce dall’esperienza del paratriathlon agonistico: guida e atleta nuotano affiancati, mantenendo un contatto fisico all’altezza della coscia o della vita. Una tecnica tanto semplice quanto efficace, che garantisce sicurezza, empatia e un’autentica condivisione dell’esperienza acquatica.

A sottolineare l’attenzione alla sicurezza e alla collaborazione tra istituzioni, saranno presenti anche le moto d’acqua del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Alassio, utilizzate per il pattugliamento quotidiano del litorale e per garantire un ambiente protetto anche in occasione dell’evento.

“Freedom to Swim” non sarà soltanto una manifestazione sportiva, ma un forte messaggio sociale: lo sport come strumento di inclusione, il mare come spazio aperto a tutti, senza limiti né ostacoli.

Come iscriversi?

Tutte le informazioni sono disponibili al seguente link