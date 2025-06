Doppia iniziativa del comitato ossolano "Ferma il riarmo" per promuovere pace e fratellanza

Il comitato ossolano “Ferma il riarmo” aderisce alla manifestazione nazionale, indetta a Roma, dal titolo “Fermiamo la guerra – Stop rearm Europe – No guerra, riarmo, genocidio, autoritarismo”. Per l’occasione – e anche per celebrare la giornata mondiale del rifugiato – il comitato organizza un doppio appuntamento venerdì 20 giugno in via Rosmini a Domodossola.

Si inizia alle 17.00 con un laboratorio di costruzione di aquiloni, tenuto da Sara Caprera; alle 18.30, poi, “drum circle” per la sorellanza e la fratellanza globali con Giovanni Pannone.

Scopi dell’iniziativa saranno quelli di esprimere solidarietà alla popolazione di Gaza chiedendo l’immediato cessate il fuoco e la rimozione dei blocchi agli aiuti umanitari, oltre che di sensibilizzare sul tema del piano di riarmo europeo (Rearm Europe) e in generale sulla necessità di trovare modalità di convivenza pacifica tra i vari popoli della Terra.

Durante tutta l’iniziativa sarà presente un banchetto dell’associazione 20.01 che farà conoscere le proprie attività.

La partecipazione alle iniziative è libera e gratuita, ma è consigliata una prenotazione scrivendo a cos.ossola@gmail.com. In caso di pioggia l’evento sarà rinviato a data da definire.