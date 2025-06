Villette palcoscenico a cielo aperto con gli artisti di strada

Un vero e proprio palcoscenico a cielo aperto, con le vie del borgo di Villette, in valle Vigezzo, che acoglieranno i virtuosismi su ruota acrobatica, il teatro fisico e clownesco, le arti circensi, e poi ancora musica dal vivo, performance di danza Sufi, acrobatica aerea, strepitoso funambolismo, installazioni giocose, laboratori, mostre ed ottimo cibo.

Giunto alla decima edizione “Castelli in Aria”, il festival di artisti di strada, sabato 21 e domenica 22 giugno riempirà il paese con la gioia e la leggerezza dell’arte di strada. Durante il weekend nella pittoresca cornice di Villette, artisti italiani e internazionali, si esibiranno nei giardini, nelle piazzette e nelle vie del paese con spettacoli poetici e divertenti che si ripeteranno nell’arco delle due giornate, dalle 15.30 di sabato 21 alle 18 di domenica 22 giugno con lo strepitoso spettacolo Giovanna d'arpo di Gardi Hutter, la clown più celebre della Svizzera.

Il programma è vario, ed è frutto del lavoro di condivisione con la Proloco di Villette, il Comune, i volontari, la popolazione, le attività ricettive, Fondazione Comunitaria Vco, Unpli, Fondazione Compagnia di San Paolo, Consiglio Regionale del Piemonte, Vaillant Service Plus di Gnuva Daniel e tutti gli artisti che giungeranno in paese per due giornate all’insegna del divertimento, della spensieratezza e della bellezza.