Tavolo di lavoro su disabilità e montagnaterapia: il Cai in prima linea con il ministero

“Sono grato al ministro per le disabilità per l'attenzione che dimostra verso il mondo della montagna e per aver scelto il Club alpino italiano come partner principale del tavolo di lavoro sulla montagnaterapia”. Queste le parole del presidente generale del Cai Antonio Montani all'indomani della prima riunione del tavolo di lavoro sulla montagnaterapia, voluto dal ministro Alessandra Locatelli.

Durante l’incontro, è emersa una forte sintonia tra tutti i partecipanti sull’importanza dell’accessibilità della frequentazione della montagna e sull’accompagnamento delle persone con disabilità nei contesti naturali. “Un confronto molto positivo – ha aggiunto Montani – dal quale potranno nascere nuove iniziative interessanti e inaspettate”.

Il Cai, insieme agli altri soggetti coinvolti, si è impegnato a presentare al ministro, entro metà luglio, una serie di progetti concreti da svolgere sia nei periodi estivi che invernali (anche sulla neve) dedicati alle disabilità e all’inclusione attraverso l’esperienza della montagna.

Oltre al ministro Locatelli e al presidente del Cai Montani, all’incontro hanno partecipato: Giovanni Malagò, presidente del Coni; Paolo Tavian, presidente Fisip (Federazione italiana sport invernali paralimpici); Andrea Formento, presidente Federfuni; Martino Peterlongo (presidente Collegio nazionale guide alpine italiane) ed Ezio Marlier (Guide alpine italiane); Valeria Ghezzi, presidente Anef (Associazione nazionale esercenti funiviari); Cristian Celoria, partner di Pwc Italia; Davide Battistella, presidente Fasi (Federazione arrampicata sportiva italiana); Luigi Borgo, presidente Collegio nazionale dei maestri di sci italiani; Francesco Ambrosio, presidente Fisdir (Federazione italiana sport paralimpici degli intellettivo relazionali); Alessandra Palazzotti, direttore nazionale Special Olympics; Alessandro Panza e Fabio Montoli, esperti del ministro per le disabilità in materia.