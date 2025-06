Concerto d’estate ad Anzino: musica sacra e lirica nel Santuario di Sant’Antonio

Anzino si prepara ad accogliere un momento di grande intensità artistica e spirituale: domenica 22 giugno, alle ore 17.00, presso il Santuario di Sant’Antonio di Padova, si terrà il “Concerto d’Estate”, eseguito dall’Amadeus Kammerchor sotto la direzione del maestro Gian Mario Cavallaro. Originario proprio di Anzino, il maestro Cavallaro ha sottolineato il significato profondo dell’evento: "La nostra esibizione vuole essere un Concerto in un luogo carico di spiritualità. Presenteremo un repertorio dedicato alla Musica Sacra con alcuni brani di musica lirica".

L’iniziativa, organizzata dall’amministrazione comunale di Bannio Anzino in collaborazione con l’Istituto Pubblico di Anzino, rappresenta un importante appuntamento culturale all’inizio dell’estate. Il concerto chiude simbolicamente i festeggiamenti patronali in onore di Sant’Antonio, che hanno visto affluire in paese numerosi devoti e pellegrini. Ad arricchire l’esibizione saranno le voci dei solisti Valeria Rossi, Victoria Shapranova e Beatrice Vaccari, accompagnati al pianoforte da Greta Raciti.

L’ingresso è libero.