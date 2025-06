Morte sul lavoro a Calasca, Cgil Novara Vco: "Basta annunci, il rispetto delle regole alla base di un'azione condivisa"

“La Cgil di Novara e del Verbano Cusio Ossola esprime il proprio cordoglio ai familiari del lavoratore, nostro iscritto, Sandro De Marchi, morto oggi sul lavoro a Calasca Castiglione e ribadisce quanto sia urgente e necessario rimettere al centro dell’agenda politica il tema della salute e sicurezza sul lavoro”. Così la segreteria del sindacato, in una nota, in seguito alla tragedia avvenuta questa mattina in Valle Anzasca.

“Non bastano più gli annunci – proseguono da Cgil Novara Vco - prevenzione, formazione e, soprattutto, il rispetto rigoroso delle norme e un sistema di controlli efficace devono essere alla base di un'azione condivisa. Vanno rafforzati gli strumenti per fermare questo lutto quotidiano: non si può continuare a rischiare la propria vita per lavorare”.