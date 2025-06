Si puliscono i sentieri di Vagna

I sentieri sono di tutti, camminatori esperti o meno, giovani e anziani, appassionati o semplici fruitori e abitanti delle zone circostanti. A tenerli puliti ci pensa il Cai, ma è sicuramente bello poter condividere questa attività con tutti coloro che amano la natura.

Per questo motivo il Cai Seo Domodossola ha organizzato per sabato 21 giugno una mattinata di pulizia dei percorsi della zona di Vagna. Ci saranno i volontari del Cai, ma chiunque potrà dare una mano, presentandosi presso il parcheggio in Borgata Castanedo alle 7.30. Chi può è invitato a portare decespugliatore e rastrello, ma è sufficiente anche la sola voglia di aiutare. L'impegno è previsto per la sola mattina.