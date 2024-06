Fabrizio Ricciardi confermato presidente di Unpli Piemonte

Il 22 giugno si è tenuta a Fontaneto d’Agogna l’assemblea di Unpli Piemonte. Una giornata speciale per la sezione regionale dell’Unione nazionale delle Pro Loco d’Italia, durante la quale si sono tenute le votazioni per il nuovo consiglio direttivo.

I delegati delle Pro Loco di tutto il Piemonte si sono alternati sul palco per procedere al voto, accompagnati da immagini e racconti di coloro che si sono lasciati alle spalle gli ultimi quattro anni di lavoro, non sempre facili soprattutto a causa della pandemia, in cui sono stati realizzati numerosissimi progetti.

Il nuovo presidente Unpli Piemonte è Fabrizio Ricciardi, riconfermato al termine del mandato appena concluso. L’organo di controllo è formato da Maura Campiglio, Angela Carbone e Andrea Cammoglio. I nuovi probiviri sono Paolo Avignone, Alessia Bacchetta, Marco Romano, Francesca Ciocca e Giuseppe Fabiano. Nel nuovo consiglio Unpli Piemonte siederanno gli alessandrini Sergio Poggio, Francesco Scarpino, Luciana Viola; da Asti Luigi Avidano, Patrizia Bella, Luisella Braghero, Giovanni Gai; i biellesi Ivana Lanza, Susanna Moneda, Alberto Pezzin; da Novara Filomena Bertone, Alessandro Sarotti e Federico Stilo Pantaleone; dal Verbano Cusio Ossola Giuseppe Isotta e Cristina Parea; da Vercelli Alberto Erminio Daffara e Gian Paolo Dominici; i cuneesi Mauro Allamando, Claudio Fazio, Gianpaolo Gallo, Fausto Michele Pignatta, Maurizio Portesani e Danilo Rivoira; dalle Pro Loco di Torino: Ezio Bertello, Sergio Pocchiola Viter, Caterina Pistono, Vincenzo Ramello, Guido Savio, Donatella Tinivella e Marina Vittone.

L’assemblea ha inoltre nominato i nuovi consiglieri nazionali che saranno per i prossimi quattro anni Mauro Allamando da Cuneo, Danila D’Alessandro da Biella ed Antonello Pirola da Vercelli.