Santa Maria Maggiore ha festeggiato la sua centenaria

Ambito traguardo per Mariuccia Nicolai, che ha raggiunto il secolo di vita. E’ stata festeggiata dai famigliari sabato pomeriggio, con l’immancabile torta. A farle visita anche il sindaco Claudio Cottini, che l’ha omaggiata a nome dell’amministrazione di un mazzo di fiori. Mariuccia è persona molto nota a Santa Maria Maggiore: ha gestito in età lavorativa (con la sorella Luciana e il fratello Franco) il noto negozio di alimentari Nicolai, in via Benefattori.