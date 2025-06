Quattro gare, una valle: presentato il circuito “Corri in Vigezzo”

È stato presentato questo pomeriggio all’Ossola Outdoor Center di Crevoladossola il circuito podistico “Corri in Vigezzo”, che riunisce quattro manifestazioni sportive pensate per promuovere la corsa e valorizzare il territorio della Valle Vigezzo.

A dare il via alla conferenza stampa il sindaco di Santa Maria Maggiore, Claudio Cottini, che ha espresso soddisfazione per l’iniziativa: "Grazie a tutti per l’impegno che mettete in questo progetto. Fare rete è fondamentale e sono felice che quattro gruppi abbiano deciso di collaborare per una promozione che porta beneficio all’intera valle".

I quattro organizzatori – rappresentanti dei comitati delle singole corse – si sono detti orgogliosi della sinergia raggiunta e hanno annunciato il lancio del sito ufficiale www.corriinvigezzo.it, dove si potranno trovare tutte le informazioni su iscrizioni, percorsi, logistica e anche contenuti utili per i visitatori. "Siamo felici di promuovere il territorio attraverso lo sport. Da questa collaborazione possono nascere nuove idee e opportunità".

Il calendario di “Corri in Vigezzo” prenderà il via domenica 6 luglio con la Marcialonga di Druogno, marcia non competitiva aperta a tutti (da 6 a 99 anni) lungo un percorso ad anello di 13 km che attraversa tutte le frazioni del paese.

Si proseguirà sabato 26 luglio a Craveggia con la decima edizione della “Sfadiàa”, gara di corsa in montagna valida per il Trofeo Graziano Bonzani. Tre le distanze: 3,5 km e 11 km non competitive, e 19 km competitiva con un dislivello di 1500 metri.

Martedì 5 agosto a Buttogno sarà la volta del primo memorial “Ciao Marti…”, dedicato a Martino Ambrogi. Una corsa/camminata non competitiva pensata anche per famiglie e bambini, con un mini giro da 1,5 km e un giro completo di 7 km (300 metri di dislivello). La giornata si concluderà con un Pasta Party.

Gran finale domenica 31 agosto a Santa Maria Maggiore con la storica “Sgamelàa d’Vigezz”, giunta alla 52ª edizione. Una camminata non competitiva che attraversa tutti i sette comuni della Valle Vigezzo su un percorso di 25 km. Come sempre, saranno proposte anche le alternative più brevi: il tracciato da 10 km con arrivo a Santa Maria Maggiore e il minigiro per bambini e famiglie.

Un sentito ringraziamento è stato rivolto agli sponsor, ai comuni coinvolti, alle forze dell’ordine e a tutti i volontari che renderanno possibile lo svolgimento delle manifestazioni. “Corri in Vigezzo” si presenta così come una grande occasione di sport, condivisione e valorizzazione di tutta la Valle Vigezzo.