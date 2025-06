La prima edizione di "Dissimo sulle note dei sapori" conquista tutti FOTO e VIDEO

Viene archiviata come un successo la festa patronale di Dissimo, organizzata nel recente fine settimana. “Si sono appena conclusi tre giorni intensi, ricchi di emozioni, allegria e partecipazione: vogliamo dire grazie di cuore a tutti coloro che hanno preso parte alla festa di Sant’Antonio 2025. Il tempo – spiegano dal Comitato Festeggiamenti Dissimo - questa volta è stato dalla nostra parte, permettendoci di vivere al meglio ogni momento del programma che abbiamo cercato di costruire pensando davvero a tutti: grandi, piccoli, famiglie e amici. La novità di quest’anno, la prima edizione di "Dissimo sulle note dei sapori", è stata accolta con entusiasmo. Per noi è stato un vero successo, e per questo contiamo di riproporla il prossimo anno, magari con qualche bella novità in più”.

Non solo. “La soddisfazione più grande, per noi del Comitato – evidenziano gli organizzatori della festa -, è stata percepire l’atmosfera che si respirava domenica sera: quell’aria di festa genuina, semplice, che ci ha riportati indietro nel tempo, al modo in cui un tempo si festeggiava Sant’Antonio a Dissimo. Era proprio questo il nostro obiettivo, e i sorrisi, i commenti positivi e la gioia condivisa tra tutti i presenti ci dicono che l’abbiamo raggiunto”.

Insomma, una bella festa, la cui organizzazione ha richiesto però anche fatica. “Organizzare eventi come questo comporta impegno e sacrificio, ma tutto è ripagato quando si sente il calore e la partecipazione di così tante persone che hanno scelto di festeggiare insieme a noi. Ci rivediamo alla prossima edizione, con ancora più entusiasmo e voglia di stare insieme”. Questi i numeri estratti della lotteria collegata alla festa 4534-5162-7478-5518-1232-2151-2053-7068-4354-5364-6643-7115-8638-5820.

Per il ritiro dei premi telefonare al 340.4654820.