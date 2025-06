Magia e poesia tra i monti: la domenica di “Castelli in Aria” incanta Villette

Dopo il successo della giornata inaugurale, prosegue oggi la decima edizione di “Castelli in Aria – Festival di Artisti di Strada”, che trasforma il borgo di Villette, in Valle Vigezzo, in un palcoscenico diffuso immerso nella natura. L'arte di strada torna protagonista con un ricco calendario di spettacoli, installazioni, laboratori e appuntamenti pensati per tutte le età.

Ecco il programma dettagliato di oggi, domenica 22 giugno:

Ore 7:30 – Nel bosco

SANKALPA – Meditazione e concerto all’alba

Musica e Danza Sufi con Hadi Habibnejad, Biagio Accardi e Andrea Murada (Iran/Italia)

Un rito mattutino unico per cominciare la giornata in armonia con la natura, tra suoni ancestrali e movimenti armonici.

Ore 11:00 – Villa Brindicci

IL CARRETTO DELLE STORIE: I TRE PORCELLINI

Teatro dell’Argine (Bologna)

Rilettura clownesca e teatrale della celebre fiaba. Uno spettacolo poetico e divertente per tutta la famiglia.

Durata: 60 minuti

Ore 13:15 – Museo

MALLEABILE con Peppino Marabita (Sicilia)

Un mix esplosivo di teatro fisico, equilibrismo e comicità surreale.

Durata: 35 minuti

Ore 14:00 – Castello

TRAME – La via mistica dell’anima

Performance di danza sufi e musica dal vivo. Un viaggio spirituale e sensoriale tra elementi e culture.

Durata: 40 minuti

Ore 15:00 – Sagrato della chiesa

WAITING FOR THE MISS con Miss Jenny Pavone (Torino)

Acrobatica aerea e comicità irresistibile in attesa della trapezista... che forse non arriverà mai.

Durata: 45 minuti

Ore 16:00 – Piazza

DA COSA NASCE COSA con Elisa Zanlari (Circo Puntino – Torino)

Virtuosismi sulla ruota tedesca e teatro di strada per un’esibizione sorprendente e partecipativa.

Durata: 45 minuti

Ore 17:00 – Piazza

RUBEN – Regia Antonio Vergamini (Italia/Argentina/Polonia)

Strepitoso funambolismo, musica dal vivo e poesia circense in un delicato equilibrio tra sogno e realtà.

Durata: 50 minuti

Ore 18:00 – Giardino della Scuola

GIOVANNA D’ARpPO con Gardi Hutter (Svizzera)

La più grande clown svizzera porta a Villette una lavandaia eroica e sognatrice, tra comicità e delicatezza.

Durata: 60 minuti

Eventi permanenti e installazioni artistiche:

“Ul Balìn” : percorso giocoso in legno per tutte le età, tra le vie del paese.

“Closlieu” : pittura libera in stile Arno Stern per bambini e adulti.

Laboratorio “Artisti per un giorno” : sabato 21, pittura ad acquarello con Arte in Atelier Vigezzo.

Esposizioni artistiche : Ricordo di Davide Ramoni – Casa “La Margherita” Gioele Zaccheo – Giocare col mondo – Ponte verso San Rocco



Punti ristoro diffusi:

Piazzetta San Rocco : panini, merende e sfizi

Piazza: Locanda Lo Scoiattolo, Circolo ACLI, Bottega di Barbara e Accademia dei Runditt

Un’intera giornata tra poesia, virtuosismo e stupore per vivere la bellezza della Valle Vigezzo attraverso lo sguardo leggero dell’arte di strada.

Per aggiornamenti: pagina Facebook Castelli in Aria – Villette o Info Point in loco.