Controlli dei carabinieri, sette denunce per guida in stato di ebbrezza

Nel corso dell’ultimo fine settimana, i carabinieri del Comando provinciale di Verbania hanno intensificato i controlli su tutto il territorio provinciale, concentrandosi sulla prevenzione dei reati in generale e sul contrasto all’abuso di alcol e sostanze stupefacenti, in particolare tra i conducenti di veicoli.

Il bilancio è di nove persone denunciate di cui uno per ricettazione, uno per porto abusivo di armi, 7 per guida in stato di ebbrezza e una persona segnalata per uso personale di stupefacenti.

Nei controlli alla circolazione stradale del fine settimana, i militari della Compagnia di Verbania, hanno complessivamente denunciato 7 persone per guida in stato di ebbrezza, con tassi alcolici registrati che vanno da un minimo di 0,86 ad un massimo di 2 g/l. A tutti i trasgressori è stata ritirata la patente di guida.

Mentre un ventenne ossolano è stato segnalato alla prefettura per uso personale di sostanze stupefacenti, poiché trovato in possesso di una modica quantità di stupefacente per uso personale.