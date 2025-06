Associazioni ed enti no profit, una realtà attiva e sempre più presente in Piemonte

È stata presentata nei giorni scorsi il Terzjus Report 2024, un’indagine relativa alle organizzazioni no profit promossa dalla consulta delle fondazioni di origine bancaria del Piemonte e della Liguria e dalla fondazione Terzjus, in collaborazione con il Forum del Terzo Settore Piemonte e CSVnet Piemonte.

Secondo quanto emerso dall’indagine, in Piemonte sono presenti – stando ai dati raccolti dall’Istat – oltre 26.000 organizzazioni no profit, di cui circa 10.000 sono enti del terzo settore iscritti al Runts (registro unico nazionale del terzo settore) e quasi 9.000 sono associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte al Rasd (registro delle attività sportive dilettantistiche).

Questi dati confermano l’esistenza di un tessuto associativo, fondazionale e cooperativo fortemente radicato nei territori, in linea con la situazione nazionale. La forma associativa è largamente prevalente (85% degli enti), mentre le cooperative sociali rappresentano il 2,5% e le fondazioni meno del 3%.

L’occupazione nel settore è quasi interamente concentrata nelle imprese sociali, poiché l’85% delle associazioni dichiara di non avere dipendenti o collaboratori. Più del 73% degli enti non profit beneficia del lavoro dei volontari, per un totale di 570.000 persone impegnate in attività di volontariato. La media dei volontari per ogni organizzazione è di circa 18 unità.

Il Terzjus Report 2024, dal titolo “A due passi dalla meta. Verso il completamento della riforma”, offre un’analisi multidisciplinare dello stato di salute, delle sfide e delle prospettive future del terzo settore in Italia, con particolare attenzione agli effetti della riforma e alle sue implicazioni normative e pratiche.