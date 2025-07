Una stagione positiva per la Delegazione provinciale della Federazione Calcio

La Rappresentativa Under 14 della Delegazione VCO piazzatasi terza alla final four del Torneo delle Province

Una stagione calcistica positiva, quella 2024-25, per la Delegazione provinciale della Federazione Italiana Gioco Calcio. I risultati e i numeri sciorinati dai responsabili della Delegazione sono confortanti.

‘’Si conclude un’altra intensa stagione sportiva, caratterizzata da emozioni, sfide e risultati che hanno lasciato il segno. È il momento di tracciare un bilancio, celebrare i successi e imparare dagli ostacoli incontrati lungo il percorso’’ spiegano i responsabili della Federazione.

Il Vco conta 31 società calcistiche, di cui 2 di puro settore giovanile , con un totale di 1115 tesserati “non professionisti” e 2114 tesserati di settore giovanile, di cui 114 femmine. I dirigenti sono 812 e i tecnici tesserati 151. Le squadre partecipanti all’attività di Lega (dall’Eccellenza alla juniores provincial sono 36 . Mentre le squadre partecipanti all’attività di settore giovanile sono 135 (38 tra Allievi e Giovanissimi, di cui 12 partecipanti ad attività regionali; 97 attività di base ovvero dagli Esordienti ai Piccoli amici).

La Delegazione VCO ha gestito direttamente le attività agonistiche di Terza categoria, Coppa di Seconda e Terza categoria, Under 19, Under 17, Under 15, Under 14. In una annata che ha visto la Mergozzese vincere il Campionato di Terza, l’Esio Verbania vincere la Coppa di Seconda e Terza, il Briga aggiudicarsi il campionato Under 19; la Varzese l’Under 17; il Vogogna l’Under 15 e il Verbania l’Under 14.

Ma altre società del VCO si sono distinte anche in competizioni regionali: il Piedimulera vittorioso in Prima Categoria, l’Esio in Seconda, il Baveno Stresa l’Under 14.

‘’L’attività di base – spiegano ancora i dirigenti - ha visto 97 squadre partecipare, suddivise in 12 gironi, alle attività dagli Esordienti ai Piccoli amici. La stagione è stata impreziosita dalla Rappresentanza Under 14 che ha dominato il girone eliminatorio del Torneo delle Province (3 vittorie su 3 gare con 13 reti segnate e nessuna subita), qualificandosi alla final four del 29 giugno ottenendo uno strepitoso terzo posto. Oltre alle competizioni, la stagione è stata arricchita da eventi e iniziative che hanno coinvolto la comunità sportiva e il pubblico: la Festa provinciale del calcio giovanile allo stadio “Curotti” di Domodossola; le attività di formazione e allenamento, con workshop e sessioni tecniche guidate dal tecnico federale Fiorenzo Ridolfi; l’attività promozionale di calcio a 5 dedicata alle categorie di base svoltasi durante la sosta invernale dell’attività ufficiale; la collaborazione con enti locali e sponsor, che ha permesso di sostenere il movimento sportivo e di incentivare nuovi progetti’’.