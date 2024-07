Mergozzo si nota, rimandato di un giorno il concerto "Una notte in Italia"

A causa delle previsioni meteo ancora incerte, l’evento della rassegna “Mergozzo si…nota” in programma per sabato 13 luglio è stato spostato a domenica 14 luglio.

L’evento in questione, dal titolo “Una notte in Italia”, vede protagonisti Carlo Pastori, Walter Muto ed Ermes Angelon, che portano in scena i capolavori dei grandi cantautori italiani: da Lucio Dalla a Giorgio Gaber, da Ivano Fossati a Lucio Battisti, passando per Francesco De Gregori, Samuele Bersani, Vinicio Capossela e molti altri. Il nuovo appuntamento è dunque per il 14 luglio alle 21.00 nel porticato delle cappelle di Mergozzo.