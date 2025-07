Attenzione agli Sms truffa: l’Asl Vco mette in guardia i cittadini

L’Asl Vco ha ricevuto diverse segnalazioni di cittadini che riferiscono di aver ricevuto un messaggio Sms con l’invito a contattare Cuup a un numero telefonico (ad esempio 899021254) che riporta il seguente testo “informazioni importanti che la riguardano”. Cuup viene confuso con Cup pertanto l’Azienda Sanitaria fa presente che i messaggi non provengono dall’ASL e invita i cittadini a non rispondere. In caso di dubbi contattare telefonicamente l’Urp (Ufficio relazione con il pubblico) al seguente contatto telefonico 800.307114 o segnalare la situazione alla Polizia postale.