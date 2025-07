Sacerdote scomparso a Re, ricerche in corso

Sono in corso da questo pomeriggio, venerdì 11 luglio, le ricerche di un sacerdote 83enne scomparso a Re, in Valle Vigezzo. Dopo aver celebrato la messa al Santuario della Madonna del Sangue, l’uomo, che è solito soggiornare per qualche settimana d'estate a Re, si è incamminato intorno alle 10.30 lungo la consueta mulattiera che porta a Villette, ma non è più rientrato.

Non riuscendo a mettersi in contatto con lui, è stato dato l’allarme. Sul posto operano i carabinieri, i vigili del fuoco e il soccorso alpino. Le forze dell'ordine e i soccorritori hanno avuto accesso alle immagini delle telecamere del Comune così da verificare dove si sia diretto con esattezza.