Festa degli Alpini a Gabi Valle di Calice

Dal 12 al 14 luglio 2025 Gabi Valle ospita la tradizionale Festa degli Alpini, organizzata dal gruppo Ana di Calice. Un appuntamento molto atteso che unisce memoria, gastronomia e divertimento in un clima di convivialità e spirito alpino.

Si parte sabato 12 luglio alle ore 17 con l'apertura ufficiale della festa. Dalle 19 in funzione cucina e griglia, dove si potranno gustare le rinomate costine di Calice e la tipica trippa alla paesana, accompagnate da vino e birra Balabiott. La serata prosegue con la musica dal vivo dell’Arcobaleno Band e si chiude alle ore 24.

Domenica 13 luglio alle ore 10.45 si terrà la Santa Messa in ricordo dei soci “andati avanti”, seguita da un rinfresco offerto dagli Alpini. Dalle ore 12 riapre la cucina, che resterà attiva anche alla sera. Alle 21 tutti in pista con gli Arcangeli per un’altra serata danzante.

Si conclude lunedì 14 luglio, ancora con apertura alle 17, griglia dalle 19 e musica dal vivo dalle 21 con la band 5%, fino alla chiusura della festa a mezzanotte.

Tutte le serate danzanti sono ad ingresso libero. Sarà attivo il servizio cucina e bar, e la manifestazione si svolgerà anche in caso di maltempo.