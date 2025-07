Domodossola, aperte le domande per l’utilizzo delle palestre comunali

Le Società sportive, regolarmente affiliate alle relative Federazioni di appartenenza o a Enti di promozione sportiva e i gruppi di cittadini (gruppi spontanei) non costituiti in Società interessati, entro giovedì 31 luglio 2025, potranno presentare domanda di utilizzo delle palestre comunali per attività sportiva da svolgersi nel corso dell’a.s. 2025-2026.

La richiesta dovrà essere fatta su apposito modulo e dovrà essere inviata in una delle seguenti modalità:

solo da indirizzo PEC all’indirizzo: protocollo@pec.comune.domodosola.vb.it;

da email non PEC all’indirizzo: cultura@comune.domodossola.vb.it;

tramite consegna a mano al protocollo del Comune di Domodossola.

Per informazioni sull’avviso è possibile contattare il numero 0324/492312 - email: cultura@comune.domodossola.vb.it.

Il modulo e tutte le informazioni relative al servizio sono reperibili sul sito web del Comune di Domodossola o presso l’Ufficio Sport.

Questo il link del sito del Comune con i relativi allegati: https://comune.domodossola.vb.it/novita/presentazione-domanda-per-lutilizzo-delle-palestre-comunali/.