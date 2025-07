Tutto pronto per la nuova edizione di Karmageddon

È tutto pronto per la quarta edizione di Karmageddon, il festival di musica elettronica organizzato dall’associazione Karma che il 12 luglio animerà Domobianca365 con oltre dieci ore di musica non stop.

Un evento in costante crescita, che continua però a restare fedele alla sua anima: “Vogliamo che Karmageddon resti accessibile, senza rinunciare alla qualità – spiega Alessio Finazzi, presidente dell'associazione e uno degli organizzatori dell'evento – ed è grazie al sostegno della Fondazione Comunitaria del Vco Ente Filantropico e all’aiuto concreto dei nostri sponsor se possiamo portare sul palco ospiti di livello internazionale”.

A guidare la line-up 2025 ci saranno Merk & Kremont, tra i protagonisti indiscussi della scena dance mondiale. Dal 2013 il duo di producer italiani ha conquistato le classifiche e i palchi più importanti – Miami Ultra, Tomorrowland, Amnesia di Ibiza – collezionando 77 dischi di platino e 16 d’oro. Tra i loro successi “Marianela (Que Pasa)” con Hugel, uno dei brani più ascoltati al mondo, e la partecipazione al Festival di Sanremo 2023 con Paola & Chiara nel brano “Furore”. Il loro ultimo singolo “Oceanica”, firmato insieme a Jovanotti, è già pronto a infiammare l’estate.

A condividere il palco, una line-up eclettica e tuta da ballare: Riria, dj giapponese dalla forte identità sonora, già attiva nei club di Tokyo, Berlino e Londra, capace di mescolare con stile amapiano, jersey club e bass music; Sgamo, uno dei nomi più apprezzati della scena italiana underground, noto per i suoi set esplosivi e per aver portato il suono club italiano su palchi come quello del Club to Club e Boiler Room; Yamz, artista e performer afro-fusion originaria di Città del Capo, che intreccia radici camerunensi e sudafricane in un progetto sonoro intenso e contaminato; e Sara Guzzo, giovane dj napoletana trapiantata a Modena, in rapida ascesa grazie a una selezione elegante e coinvolgente.

“Suoneranno anche molti dj locali – aggiungono gli organizzatori – e la chiusura del festival è affidata al collettivo locale Backtotheroots, vera anima della scena ossolana, e non solo.”

Il festival prenderà il via alle 14.00 e si svilupperà su tre palchi, pensati per alternarsi durante la giornata senza mai suonare in contemporanea. Una scelta che valorizza la fruizione completa di ogni set, evitando sovrapposizioni e promuovendo un’esperienza musicale continua ma distesa.

Il programma è pensato per stimolare la partecipazione fin dalle prime ore del pomeriggio, incentivando un approccio più consapevole e luminoso alla festa, in sintonia con la natura che circonda l’area del Lusentino. Nel rispetto del contesto naturale che ospita il festival, Karmageddon punta da sempre anche sulla sostenibilità: “Siamo vicini all’ambiente, per questo invitiamo tutti a usare i bicchieri riutilizzabili e a organizzarsi con il car sharing, per ridurre l’impatto degli spostamenti e dei parcheggi. In più, chi vuole può dormire in tenda: offriamo un’area di free camping gratuita immersa nel verde.”

Il festival è ideato e organizzato dall’Associazione Kulturale Karma, realtà no proft con sede a Domodossola, attiva nella promozione culturale e musicale sul territorio e impegnata nella valorizzazione dei giovani talent e dell’inclusività. I biglietti sono disponibili online al link htps://xceed.me/it/domodossola/event/karmageddon-vol-4--182736/channel--associazione-karma.