Alla scoperta dell'eccellenza culturale della Valle Ossola con Amossola

Ogni museo è una finestra aperta su un passato affascinante e su tradizioni ancora vive, pronte ad essere scoperte e apprezzate. E l'estate è l'occasione per andare alla scoperta di questa grande offerta che Amossola, l'Associazione Musei dell'Ossola,nata nel 2006 per unire e valorizzare le piccole realtà museali locali, coordina e recensisce sul proprio sito internet www.amossola.it. Il nostro viaggio nella variegata offerta parte dalla piana del Toce, da Ornavasso sino a Crevoladossola. Tanti musei, nei quali è possibile andare alla scoperta dell'arte, dell'architettura, dell'etnografia e della storia. Punto di partenza Domodossola con Civico Museo di Palazzo San Francesco, che incanta i visitatori con i suoi tre livelli espositivi ospitati in un'antica chiesa francescana. Qui, opere di scienze naturali, pinacoteca, archeologia e arte sacra si mescolano in un'esperienza unica. Aperto tutto l'anno, con orari estesi in estate e inverno, il museo attira con mostre temporanee come "Il gran teatro della luce", che celebra i capolavori tra Tiziano e Renoir.

Il suggestivo Castello Visconteo di Vogogna, uno dei borghi più belli d'Italia, offre un viaggio nel passato con le sue rovine medievali e il panorama mozzafiato sulla valle. Aperto quotidianamente da giugno a settembre, è un'icona dell'architettura difensiva del XIV secolo. Il Museo Parrocchiale di Arte Sacra di Ornavasso custodisce opere d'arte sacra tra il XIV e il XVIII secolo, un tempo sparse per le chiese locali. Aperto su prenotazione, è un rifugio di spiritualità e arte nel cuore di Ornavasso. Il Museo della Civiltà Contadina di Villadossola presenta gli attrezzi e i costumi agricoli antichi della regione, offrendo una panoramica sulla vita rurale dell'Ossola. Aperto due domeniche al mese da aprile a ottobre, con visite su prenotazione per gruppi.

Tra gli altri musei, il Museo d’Architettura Sacra di Crevoladossola si distingue per l'approfondimento sull'architettura religiosa locale, mentre il Museo di Scienze Naturali “Mellerio Rosmini” di Domodossola ospita una collezione ottocentesca di animali, insetti, piante e minerali, frutto della storia scientifica della regione. Per chi ama le tradizioni locali, la Latteria Turnaria di Cuzzago e l'Antica Latteria di Beura Cardezza narrano la storia della produzione lattiera, mentre il Museo la Beola e lo Scalpellino di Trontano rivela i segreti della lavorazione della pietra locale.

Infine, il Civico Museo Archeologico di Mergozzo e la Lithoteca - Giorgio Spezia di Piedimulera completano l'offerta culturale con reperti archeologici e una collezione mineralogica di rara bellezza. Indirizzi e orari di apertura sono disponibili sul sito di Amossola, ma è sempre consigliabile contattare direttamente i referenti per avere conferma dell'apertura.