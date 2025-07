Centro per l'impiego, una nuova opportunità di formazione per il settore metalmeccanico

Il Centro per l’Impiego di Omegna propone una nuova opportunità per persone disoccupate: giovedì 24 luglio si terrà a Gravellona Toce – alle 9.30 nella sala Buon Pastore - un incontro di presentazione e selezione delle candidature per un corso di formazione professionale rivolto a coloro che siano interessati a lavorare nel settore meccanico e metalmeccanico nel Cusio e in Ossola.

Il progetto, che coinvolge l’ente regionale Agenzia Piemonte Lavoro e l’agenzia formativa Vco Formazione, è uno degli approdi dell’efficace collaborazione fra rete pubblica e privata per soddisfare i fabbisogni occupazionali e formativi delle imprese del territorio. Tramite il servizio alte professionalità e grandi reclutamenti e il Centro per l’impiego di Omegna, l’ente pubblico regionale Agenzia Piemonte Lavoro gestirà infatti l’intervento di ricerca e selezione del personale; l’agenzia formativa Vco Formazione, accreditata per il programma nazionale garanzia di occupabilità dei lavoratori (Gol), si occuperà invece della progettazione e dell’erogazione del percorso formativo finalizzato all’inserimento lavorativo dei partecipanti. L’obiettivo dell’iniziativa è duplice: offrire a chi partecipa l’opportunità di acquisire competenze tecniche immediatamente spendibili sul mercato del lavoro e rispondere alla crescente difficoltà delle imprese nel reperire personale specializzato, in particolare operatori Cnc e carpentieri saldatori, figure professionali fra le più richieste nel comparto meccanico e metalmeccanico nei bacini del Cusio e dell’Ossola.

L’incontro del 24 luglio prevede una selezione delle candidature più in linea con le attese delle aziende. Le persone selezionate parteciperanno poi a un corso di formazione gratuita, attraverso il percorso Gol, della durata massima di 200 ore. Le lezioni si svolgeranno nella sede dell’agenzia formativa Vco Formazione a Omegna. Approfondimenti teorici in aula si alterneranno ad attività pratiche svolte anche nelle aziende partecipanti, garantendo un apprendimento concreto e mirato.

I moduli formativi includeranno: per operatori Cnc, conoscenza dei materiali, elementi di programmazione Iso, lettura del disegno meccanico, utilizzo di torni, frese e altri macchinari a controllo numerico, strumenti di misura e tecniche di controllo qualità; per saldatori carpentieri: lettura del disegno tecnico, tecniche di saldatura, carpenteria metallica e assemblaggio. Al termine del percorso formativo seguirà l’inserimento in azienda con iniziale contratto a tempo determinato.

Il progetto si rivolge a persone disoccupate, anche senza esperienza nel ruolo, con buona manualità, precisione, orientamento al lavorare per obiettivi e motivazione nell’acquisire competenze richieste dal mercato. Sono inoltre richieste precisione, capacità di lavorare in squadra e interesse per il mondo della meccanica o della carpenteria. Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’indirizzo aziende.cpi.omegna@agenziapiemontelavoro.it.