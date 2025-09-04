Lavoro stabile nonostante le incertezze: occupazione ancora in crescita a luglio

Nonostante le turbolenze e le incertezze interne e internazionali, il mercato del lavoro si conferma, anche a luglio, tra gli ambiti più solidi della nostra economia, consolidando un trend di crescita che permane da oltre 4 anni. Questa tendenza, pur in presenza di un inevitabile rallentamento, continua a rappresentare la chiave per una possibile ripresa dei consumi e di un conseguente miglioramento dell’economia alla luce di un costante apporto dell’occupazione a tempo indeterminato all’innalzamento dei livelli occupazionali e alla sostanziale diffusione, al netto dei fattori demografici, tra le diverse fasce d’età: questo il commento dell’ufficio studi di Confcommercio alle stime Istat di oggi sull’occupazione.

È opportuno sottolineare, però – prosegue la nota - che i dati mensili derivanti da procedure di destagionalizzazione appaiono, questo mese, in riduzione rispetto alle stime precedenti. È corretto, pertanto, interpretare le dinamiche del mercato del lavoro come sostanzialmente stabili negli ultimi sei mesi, evitando di enfatizzare il significato di variazioni accidentali dovute ai processi di elaborazione statistica.

In questo contesto – conclude Confcommercio - non mancano, peraltro, fondati elementi di criticità, legati, principalmente, alla componente femminile: su base annua la crescita delle occupate è molto esigua con la conseguenza che i gap di genere non si riducono con l’auspicata rapidità.