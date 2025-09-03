Lavoro, le offerte della settimana nel Vco

Il centro per l'impiego comunica che le offerte di lavoro sono pubblicate sul sito. IoLavoro Per informazioni rivolgersi via mail a candidature.cpi.omegna@agenziapiemontelavoro.it

133189 panetteria e bar di Verbania cerca un/a barista con esperienza, autonomo/a nel lavoro. Mansioni ordinarie di barista quali servizio di banco, vendita, caffetteria, drinks. Lavoro full time su turni 7.30-14 e 14-20.30, RAL prevista intorno ai 1400 euro.

133137 famiglia di Madonna del Sasso cerca assistente familiare ad ore di donna di 88 anni parzialmente autosufficiente. Si richiede supporto nell'igiene personale, deambulazione, somministrazione di farmaci, preparazione e somministrazione dei pasti, attività di pulizia e sistemazione della casa. Buon italiano, preferibile esperienza.

133133 Azienda di Santa Maria Maggiore cerca 1 addetto/a alla manutenzione di aree verdi zona Vigezzo, Domodossola e comuni immediatamente limitrofi. Preferibile esperienza anche minima, pat.B, buona volontà, affidabilità e disponibilità dal 01/10/25. Contratto a tempo determinato con possibile assunzione stabile a partire da marzo 2026.

133127 Per azienda metalmeccanica di attrezzature e accessori del mondo Ho.re.ca si ricerca addetto, da inserire nel Team Store & Outlet, per la gestione dei social media e la relativa pubblicazione e creazione di contenuti, con attitudine e predisposizione alla vendita.

Si offre contratto full-time a tempo determinato inizialmente con possibilità di crescita interna.

133070 Famiglia privata a Domodossola cerca assistente familiare convivente per il primo periodo e poi ad ore per assistenza a donna di 83 anni ricoverata in ospedale, allettata, con uso carrozzina. Contratto domestico.

133065 Famiglia privata a Verbania cerca assistente familiare convivente per assistenza a donna di 90 anni parzialmente autosufficiente. Preparazione pasti, igiene personale pulizie. Contratto domestico h24.

133068 Famiglia privata a Verbania cerca assistente familiare convivente per assistenza a donna di 80 anni con disturbi motori. Preparazione pasti, igiene personale e pulizie. Contratto domestico h24.

133071 Azienda specializzata nel commercio alimentare cerca magazziniere consegnatario/a per preparazione e consegna della merce ai clienti nel VCO. Patente B, trasferte giornaliere su tre giorni settimanali e due giornate in magazzino per attività legate alla logistica e preparazione del prodotto. Contratto full time a termine finalizzato alla stabilizzazione.

133042 Studio dentistico a Domodossola cerca segretario/a con diploma, uso pc, buona conoscenza di inglese, francese e tedesco per gestione clientela straniera. Pagamenti e fatture. Contratto full time da lunedì a sabato.

133041 Famiglia privata a Premosello-Chiovenda cera assistente familiare per assistenza a donna di 56 anni allettata con sclerosi multipla. Lavoro nel W.E. con possibilità di alloggio o lavoro a ore.

133043 Centro estetico a Gravellona Toce cerca estetista con qualifica da preposto ed esperienza pregressa per epilazione, massaggi, pedicure e manicure. Contratto indeterminato full time da lunedì a sabato con turni 09.00-17.00 o 13.00-20.00.

133006 Azienda specializzata in impianti termici, idraulici, condizionamento e lattoneria con sede a Villadossola cerca un apprendista idraulico. Contratto di apprendistato full time finalizzato all’inserimento stabile.

132966 Azienda artigiana di Baveno cerca elettricista da formare in apprendistato. Richiesta qualifica o diploma in ambito elettrico, propensione ad attività manuali, disponibilità a lavoro in quota, buona volontà. Contratto full time 40h da lunedì a venerdì.