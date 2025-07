Malescorto, l'attesa è finita: taglio del nastro per la 25esima edizione FOTO

Dopo tanta attesa, il momento è finalmente arrivato: lunedì 21 luglio prende il via l’edizione 2025 di Malescorto, che segna i primi venticinque anni di vita del Festival Internazionale del Cortometraggio in scena a Malesco fino al 26 luglio. Sono circa 2000 i cortometraggi selezionati quest’anno, provenienti da ben 68 nazioni e 5 continenti (alla prima selezione i corti pervenuti erano circa 5000). Come di consueto, e ancor di più in occasione del venticinquennale, è ricco il programma del festival diretto da Paolo Ramoni.

L’evento si apre lunedì 21 luglio alle 21.00 al cinema comunale di Malesco con la cerimonia inaugurale. Sarà presentato “Art Credits 2025”, il progetto giunto alla quinta edizione, che affida ogni anno a un artista la creazione dell’opera figurativa ispiratrice della locandina ufficiale e dell’identità grafica del festival: quest’anno l’opera è firmata da Michele Scaciga e si intitola “Cinema ad memoriam”. La serata si conclude poi con “Malescorto around the world – 25th Anniversary Collection”.

Da martedì 22 a venerdì 25 luglio ogni sera alle 21.00 sempre al cinema comunale la proiezione dei cortometraggi in concorso e “Malescorto surprise”, con la proiezione di corti a sorpresa.

Infine, sabato 26 luglio alle 21.00 la cerimonia di premiazione della venticinquesima edizione di Malescorto, con la proiezione dei cortometraggi vincitori.

Malescorto si terrà dal 21 al 26 luglio e vedrà Ultravox, la società editrice dei nostri quotidiani (Ossolanews, Vconews e Newsnovara), come media partner.