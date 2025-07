A Craveggia arriva la “La Sfadiàa"

Sabato 26 luglio Craveggia ospiterà la decima edizione de “La Sfadiàa – Trofeo Graziano Bonzani”, una manifestazione che negli anni è diventata molto più di una semplice corsa in montagna. Nato come un omaggio a Graziano Bonzani, giovane capostazione della Piana di Vigezzo scomparso prematuramente, questo evento si conferma come un momento di sport, ricordo e condivisione profonda.

A organizzare la corsa è l’asso del “Ul Grup ad la Sfadiàa”, che da dieci anni porta avanti con passione questa tradizione. Katia Bonzani, insieme ai figli Kristian e Marika, continua a dedicare tempo ed energie per far sì che ogni edizione rappresenti un vero gesto di memoria e affetto. «È incredibile pensare che siano già passati dieci anni – raccontano –. Questa corsa è nata dal desiderio di onorare Graziano, unendo sport, amicizia e spirito di collaborazione, valori che lui amava e che vogliamo mantenere vivi.»

L’appuntamento di Craveggia propone quest’anno tre diversi percorsi, pensati per coinvolgere un pubblico ampio e variegato. Il tracciato più impegnativo si snoda per 19 chilometri con un dislivello di 1.500 metri: una vera e propria sfida tra sentieri di montagna, pascoli e mulattiere, con viste spettacolari sulle vette della Valle Vigezzo, tra cui la Cima Trubbio e la Gabun. Chi preferisce una corsa meno competitiva può optare per il percorso da 11 chilometri, che mantiene la bellezza del paesaggio con un dislivello più dolce, ideale anche per chi vuole godersi la natura senza la pressione del cronometro. Infine, per bambini, famiglie e chi desidera trascorrere una giornata all’insegna del divertimento, è previsto un minigiro di 3,5 chilometri nel cuore del centro storico.

Il ritrovo è fissato per le 8 del mattino in piazza San Giacomo, con la partenza della gara principale alle 8.30. Le iscrizioni sono già aperte sul sito ufficiale, dove è possibile scegliere il percorso più adatto e assicurarsi un pacco gara ricco di omaggi e prodotti tipici.

Questa edizione speciale fa parte del progetto “Corri in Vigezzo”, che unisce per la prima volta quattro Comuni della valle – Craveggia, Druogno, Buttogno e Santa Maria Maggiore – in un circuito sportivo pensato per valorizzare il territorio, promuovere il turismo attivo e rafforzare il senso di comunità.

Come spiega Angelo Minoletti, presidente del gruppo organizzatore, la corsa rimane una prova impegnativa, con salite ripide e discese tecniche, che richiedono preparazione e determinazione. Quest’anno il percorso è stato leggermente modificato per evitare sovrapposizioni con un’importante gara internazionale di mountain bike in programma nella stessa giornata, ma l’entusiasmo e la partecipazione non mancheranno di certo.

Per informazioni e iscrizioni, il sito www.trofeobonzani.it e la pagina Facebook “La Sfadiàa” sono a disposizione di tutti gli interessati.