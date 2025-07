Trasquera, prorogati i lavori sulla Statale 33 del Sempione

Proseguiranno fino al 25 luglio i lavori lungo la Strada Statale 33 del Sempione, nel territorio comunale di Trasquera, nel Verbano Cusio Ossola. A comunicarlo è Anas che ocon una ordinanza proroga i provvedimenti precedentemente disposti.

Il tratto interessato è quello dal km 143+000 al km 143+200, dove la viabilità resta regolata da senso unico alternato mediante impianto semaforico o movieri, con limite di velocità ridotto a 30 km/h. Il provvedimento si è reso necessario poiché il ripristino della pavimentazione stradale non è ancora stato completato, come evidenziato nella documentazione tecnica dell'intervento.

I lavori rientrano in un più ampio intervento per il ripristino della viabilità in condizioni di emergenza, avviato nelle scorse settimane.