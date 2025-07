Ornavasso, strada del Boden parzialmente chiusa per cedimento dopo le forti piogge

A seguito delle intense precipitazioni registrate nella notte, un tratto iniziale della strada del Boden ha subito un cedimento causato dal dilavamento del materiale sottostante. Il fenomeno ha compromesso la stabilità della carreggiata, rendendo necessarie misure immediate per garantire la sicurezza degli utenti.

Il personale del Comune di Ornavasso è intervenuto prontamente per ristretta la carreggiata e per effettuare tutti i rilievi tecnici del caso. È stata inoltre emessa un’ordinanza temporanea che limita il carico massimo per i mezzi in transito a 2,5 tonnellate.

Si procederà con un intervento di somma urgenza non appena sarà individuata un’impresa disponibile per i lavori di ripristino. Nel frattempo, la strada resterà aperta solo in alcune fasce orarie, in particolare durante la pausa di mezzogiorno e la fascia serale, per consentire il passaggio in sicurezza.