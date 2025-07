La mancata vendita del terreno per l'impianto di biogas potrebbe avere risvolti legali

Un danno per il Comune di Premosello Chiovenda, che per tutelarsi si è rivolto ad uno studio legale.

La vicenda è quella legata alla mancata cessione al Consorzio rifiuti del Vco del terreno dove c’era l’ex poligono di tiro di Cuzzago, dove doveva sorgere l’impianto a biogas per il trattamento dei rifiuti organici prodotti in provincia. Un impianto a lungo contestato, soprattutto a Cuzzago.

Ricordiamo che la vicenda aveva sollevato proteste per mesi in paese quando il progetto (30 milioni di euro) prevedeva l’impianto a biogas al confine con Nibbio. Un progetto poi cancellato. Ma l’iter aveva visto il Consorzio rifiuti del Vco approvare il protocollo d’intesa che lo impegnava all’acquisto del terreno, pagando poco più di 311 mila euro, somma importante visti i debiti che pesano sulle casse comunali. Ovviamente lo stop all'impianto di biogas aveva fatto saltare tutta l'operazione.

Ricordiamo che l’amministrazione in questi anni si è trovata a far fronte al dissesto del bilancio sul quale aveva fatto notevoli rilievi la Corte dei Conti, che poi aveva dato il suo ok al piano di riequilibrio che il comune ossolano sta portando avanti.