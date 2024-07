Sabato 27 luglio la Kongresshaus di Macugnaga ospita la tradizionale “Serata della montagna”, un incontro in programma alle 21.00 e organizzato dal Club del 4000 Asd per festeggiare il termine dei corsi di alpinismo per giovani e adulti.

Protagonista della serata è Manolo, “il mago del verticale”. È prevista la partecipazione del coro Monterosa. L’ingresso è a offerta libera.