Allarme occupazione: rischio licenziamenti per oltre 40 dipendenti SBB Italia

La società Ralpin ha annunciato che dal 12 dicembre 2025 cesserà il servizio della cosiddetta “autostrada viaggiante” (Rola) che gestisce il traffico alpino su rotaia di interi autocarri. Così è stato comunicato da Sbb Italia nelle scorse settimane alle sigle sindacali e agli oltre 40 lavoratori che rischiano il posto di lavoro a causa della volontà di interruzione anticipata del contratto da parte della ditta (scadenza attesa 2028), nonostante l’elevata domanda da parte della clientela.

A fronte infatti di un buon tasso di utilizzo del servizio dell’80% e della stabilità della domanda, il 10% delle corse viene soppresso per eventi imprevisti da ricondursi ai transiti in Germania dovuti a cantieri e a fragilità infrastrutturale; così è stato comunicato dall’azienda.

Per Fitl Cgil è positiva l’apertura mostrata da SBB Italia durante i primi colloqui alla ricerca di soluzioni, fatto salvo che tutte dovranno contemplare la salvaguardia occupazionale; qualora non avvenisse ci troveremmo di fronte all’ennesimo caso di crisi nel territorio in cui i lavoratori pagano per colpe non loro e valuteremo le azioni da intraprendere.