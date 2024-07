Malore al Lago delle Fate, intervento dell'eliambulanza

Soccorsi in azione a Macugnaga per un uomo colto da un malore nella zona del Lago delle Fate in Val Quarazza. Secondo le prime informazioni si tratterebbe di un arresto cardiaco. L'intervento delleliambulanza è reso difficoltoso dalla presenza di nuvole. Sul posto anche gli uomini del Soccorso Alpino e del Sagf.