Carenza medici di famiglia, l'amministrazione di Villadossola al lavoro per arginare l'emergenza

Saranno alcune centinaia i cittadini ossolani che, nei prossimi mesi, rimarranno senza un medico di famiglia. È quanto stimato dall’Asl Vco in vista del pensionamento di cinque medici, attivi nell’ambito territoriale Ossola. Una situazione complicata, che è stata oggetto di un incontro tra la dirigenza dell’azienda sanitaria e i sindaci dei comuni che saranno maggiormente colpiti dal problema: Villadossola, Pallanzeno e la Valle Antrona (Antrona Schieranco, Borgomezzavalle e Montescheno).

“Quello della carenza di medici di famiglia è un problema purtroppo ormai conosciuto e che crea non poca preoccupazione - spiega l’assessore di Villadossola Maurizio Gianola .- Con il prossimo pensionamento di cinque medici, centinaia di pazienti rimarranno scoperti, così come già accaduto a Verbania, dove la situazione era ancora più grave”.

Attualmente, i posti ancora disponibili nell’ambito territoriale Ossola sono 3750, ma non sono sufficienti a garantire assistenza a tutti i pazienti dei medici che cesseranno la propria attività. “Come amministrazione – sottolinea l’assessore - stiamo facendo quanto è nelle nostre possibilità: abbiamo dato ad Asl Vco la massima disponibilità, mettendo a disposizione gratuitamente ambulatori in cui i medici possano prestare assistenza a chi non avrà più il proprio dottore di riferimento”.

Secondo quanto emerso nell’incontro con i vertici Asl, l’Ossola sarà considerata come “zona carente”, che avrà dunque una corsia preferenziale nell’assegnazione dei nuovi medici di famiglia che entreranno in servizio in seguito al concorso pubblico in programma a breve. “Non è detto, però, che ciò risolverà il problema – rimarca Gianola -. Purtroppo la carenza di giovani che vogliano intraprendere la carriera di medico di base è un problema sempre più grave a livello nazionale”.

L’amministrazione di Villadossola, insieme a Pallanzeno e ai comuni della Valle Antrona, continuerà a tenere monitorata la situazione: un nuovo incontro con Asl Vco è già previsto per le prossime settimane.