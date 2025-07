Morandi: "Sì all'ospedale unico, ma si evitino scontri tra territori per scegliere la sede"

Anche l'ex presidente della rappresentanza dei sindaci dell'Asl, Gianni Morandi, sindaco di Gravellona Toce, interviene sul dibattito sanitario del momento. “Abbiamo sottoscritto - spiega - il documento dell'ordine dei medici che promuove l'ospedale unico con grande convinzione e con l’impegno a non dire nulla sulla localizzazione per evitare nuovi scontri fra territori. Il luogo deve essere deciso da un organo indipendente che faccia valutazioni oggettive senza lasciarsi influenzare da nessun sindaco. Se adesso invece comincia il solito teatrino in cui ognuno cerca di tirare dalla sua parte, siamo capaci anche noi e sfido chiunque a dire che Gravellona non sia baricentrico. La regione ha già da anni la documentazione che evidenzia una possibile area (nella foto), ma continuo a pensare che non siamo noi sindaci a dover indicare l'area, lo faccia il Politecnico di Torino o un altro organismo tecnico indipendente”, conclude Morandi.