Ospedale unico, il M5S attacca: "La regione vuole regalare il Castelli ai privati?"

“Nel colloquio a quattro tra il presidente regionale Cirio, il Sindaco di Verbania Albertella, di Domodossola Pizzi e l’ultimo politico in regione che crede ancora nell’utopia di due Dea, ovvero Preioni, si è svolta solo una contropartita politica di apparenze: far vedere ai cittadini che i sindaci contano”. Esordisce così, in una nota, il gruppo territoriale del Vco del Movimento 5 Stelle sul tanto discusso tema della sanità. “A sole 24 ore da questa passerella esce un comunicato del partito di maggioranza all’interno della stessa maggioranza dello stesso Cirio, ovvero Fratelli d’Italia che, dal Verbano, in quel di Ghiffa, rilanciano: “con decisione la proposta di un ospedale unico, da realizzare preferibilmente in una delle due aree già individuate: Piedimulera o Domodossola” e ancora “Per quanto riguarda il futuro del Castelli, Tandurella ha assicurato che resterà operativo con un punto di primo soccorso h24 in collaborazione con partner privati, tra cui l’Auxologico di Piancavallo e il gruppo Garofalo. I trasferimenti d’urgenza verso il nuovo ospedale sarebbero garantiti dall’elisoccorso, che tornerebbe ad avere una base sul territorio”. La regione, quindi, vuole veramente regalare ai privati la sanità pubblica?”.

Proseguono dal M5S: “I cittadini sanno quanto costa alla collettività tale scelta? Sanno che anche se fosse privato, mai e poi mai lo stesso garantirà la presenza di un pronto soccorso? Basti ricordare il balletto avvenuto ad Omegna dove “il privato” avrebbe dovuto garantire un pronto soccorso ed ora vi è il nulla cosmico, ben che vada al massimo, sotto la scritta pronto soccorso, vi è un’ambulanza dietro la porta pronta per portar via il malcapitato di turno. Il Vco necessita di un ospedale unico baricentrico, i due attuali nosocomi potranno essere rimodulati per la medicina territoriale con, a Domodossola, posti letto ed un pronto soccorso con area specialistica ortopedica”.

“Servono posti letto di continuità assistenziale – sottolineano ancora i pentastellati - per decogestionare l'ospedale che deve occupare letti per le acuzie. Non possiamo svendere la sanità pubblica. Infine, a chi legge, vi siete chiesti perché tutti i centri commerciali sono in posizione baricentrica, ovvero Gravellona? Perchè addirittura la nuova discarica sarà baricentrica, ovvero a Ornavasso? Concludiamo con un ultimo interrogativo: perché Garofalo, sanità privata, ha sede in posizione baricentrica a Gravellona e anzi, negli ultimi anni, ha addirittura raddoppiato? Basta deviare soldi pubblici in favore della sanità privata, si lavori per un unico ospedale baricentrico nella zona più logica e plausibile, ovvero sul confine tra Gravellona e Verbania dove vi è già un’area disponibile e si smetta di prendere in giro i cittadini. Chiediamo infine al consigliere verbanese di Fratelli d’Italia Matteo Marchiovicchio se concorda con i suoi colleghi ossolani o se intende dissociarsi dalle loro dichiarazioni”.