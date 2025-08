Vacanze estive, ad agosto 18 milioni di italiani in viaggio: prevista una spesa di 17,6 miliardi

Il mese di agosto è scelto per le vacanze da 18,1 milioni di italiani. Le partenze programmate nel mese – 20,2 milioni – sono, per la metà, per viaggi di oltre 7 giorni, in strutture turistico-ricettive nel 59% dei casi, di cui oltre un terzo, precisamente il 22%, in albergo, mentre il 15% soggiornerà in una seconda casa di proprietà o presso amici e parenti e il 12% in affitto breve fino a 30 giorni. Case in affitto di lungo termine e agriturismi completano il panorama. La spesa prevista è di 975 euro pro capite, per un totale quindi di 17,6 miliardi che pioveranno sulla nostra economia, contribuendo alla formazione del Pil: questi i principali dati che emergono dal focus sulle vacanze di agosto degli italiani dell’osservatorio turismo Confcommercio in collaborazione con Swg su un campione composto da 1.040 cittadini italiani tra 18 e 80 anni intervistati tra il 18 e il 22 luglio, rappresentativo della popolazione per genere, età, area geografica.

Per il vicepresidente di Confcommercio, incaricato all’attrattività e al turismo, Manfred Pinzger, “il contributo del turismo al nostro Pil è destinato a crescere, e i presupposti ci sono tutti: l’indice di fiducia è al livello più alto degli ultimi sei anni, crescono gli italiani in viaggio ad agosto e ci sono buone prospettive anche per settembre. Accompagniamo questa ripresa con supporti adeguati”.

Tornando ai dati dell’indagine – prosegue la nota - agosto vuole dire mare per 26 italiani su 100, montagna per 11 e, per altrettanti, la ricerca di un luogo immerso nella natura. Seguono, nell’ordine, città e luoghi d’arte, piccoli borghi, mete dalla campagna, laghi e crociere. Il tutto in Italia nel 68% dei casi, con 4 intervistati su 10 che programmano di spostarsi oltre i confini della propria regione, mentre il 32% sceglierà mete estere e solo 1 su 10 destinazioni extra europee.

Scendendo nel dettaglio, le prime tre regioni scelte come destinazione di vacanza sono Emilia-Romagna, Toscana e Trentino-Alto Adige. Distaccate di pochissimo seguono, nell’ordine, Sicilia, Puglia, Lazio, Liguria e Campania. Tuttavia, se consideriamo le sole vacanze di 7 giorni o più, quelle che costituiscono la metà delle partenze nel mese, Emilia-Romagna e Trentino-Alto Adige si confermano in testa ma, subito a seguire, troviamo la Sardegna. Per l’estero, ai primi posti tutte mete europee: Spagna al comando e poi Francia e Grecia. Per i viaggi a lungo raggio, sono gli Stati Uniti a prevalere.