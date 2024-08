Seconda Categoria, tutto pronto per la partenza

Domenica 22 settembre, ore 15, il fischio di inizio della stagione 2024/2025 per il girone A di Seconda Categoria, che vede ai nastri di partenza solo compagini delle province di VCO e di Novara.

Per quanto riguarda la provincia del VCO, le 8 rappresentanti sono così suddivise: 4 ossolane (Crodo, Crevolese, Fomarco e Pro Vigezzo), 2 verbanesi (Esio e Voluntas Suna) e 2 cusiane (Casale Corte Cerro e Cireggio). Per il Novarese in campo Varallo Pombia, Castellettese, Dormelletto Comignago, Maggiora, Gargallo e Riviera d'Orta.

Nella giornata inaugurale spicca la sfida tra Casale Corte Cerro e Voluntas Suna. L’altra verbanese, la ripescata Esio, ospita il Comignago sceso dalla Prima. Per quanto riguarda le ossolane, solo il Crodo inizierà in trasferta, sul campo del Varallo Pombia , per il resto impegni casalinghi per Crevolese (contro la Castellettese), Pro Vigezzo (contro la neopromossa Gargallo) e Fomarco (contro gli omegnesi del Cireggio). Sfida tutta novarese tra Maggiora e Riviera d'Orta.

Il derby verbanese Esio - Voluntas Suna è in programma nella dodicesima e penultima giornata, mentre il derby cusiano Casale Corte Cerro - Cireggio andrà in scena alla decima. Più numerosi i derby ossolani, con la sfida Fomarco - Crevoleseche arriverà solo all’ultima giornata di campionato.