Studenti del Vco hanno partecipato al progetto ''Scoviamo le false notizie''

‘’Sono stati 3.276 gli studenti della Lombardia e delle province di Novara e del Verbano-Cusio-Ossola che hanno partecipato al progetto “Scoviamo le fake news!” promosso quest’anno scolastico da Osservatorio Permanente Giovani-Editori in collaborazione con Fondazione Cariplo’’.

E’ quanto scrive il quotidiano Il Giorno riportando l’iniziativa collegata al progetto tradizionale “Il Quotidiano in Classe” per le scuole superiori della regione Lombardia e delle province di Novara e del Verbano-Cusio-Ossola.

Si tratta di studenti dei territori della Fondazione Cariplo, coinvolti nell’esperienza nell’anno scolastico da poco concluso. ‘’ Il progetto – scrive Il Giorno - è un’opportunità in più per i giovani di diventare protagonisti attivi, di imparare a distinguere ciò che è vero da ciò che è falso e di contribuire a costruire un futuro più consapevole e informato: per questa ragione l’Osservatorio e la Fondazione Cariplo stanno già lavorando alla terza edizione che prenderà il via nel mese di ottobre 2025’’.