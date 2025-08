E' la titolare del bar Vecchio Mulino di Crevoladossola la vittima dell'incidente di Premia

E' Debora Rolando, 48 anni, proprietaria del bar “Vecchio Mulino” di Preglia di Crevoladossola, la donna travolta e uccisa da un furgone a Premia. La 48enne era molto conosciuta nella comunità locale di Crevola e non solo.

L’incidente è avvenuto nella frazione Piedilago, nei pressi del ristorante del Ponte. La donna stava percorrendo la strada in bicicletta insieme a un amico, quando un furgone, durante una manovra di sorpasso, avrebbe invaso la corsia opposta. L’uomo che era con lei è riuscito a evitare l’urto, mentre Debora è stata travolta dal veicolo.

I soccorsi del 118 sono giunti rapidamente sul posto e hanno tentato a lungo di rianimarla, ma per la ciclista non c’è stato nulla da fare. I carabinieri, intervenuti per i rilievi, stanno ricostruendo l’esatta dinamica dell’accaduto. Durante le operazioni di soccorso e i rilievi, il traffico sulla statale ha subito forti rallentamenti.