Frana nella notte sulla Statale 659 a Crodo: auto colpita dai detriti

Un movimento franoso costituito da detriti rocciosi, pietrisco e terra, ha interessato nella notte, poco dopo mezzanotte, la strada statale 659 al chilometro 11+300, nel comune di Crodo. Un' auto di passaggio in quel momento ha subito lievi danni ma nessuna persona è rimasta coinvolta.

Sul posto una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Domodossola, che in collaborazione con Anas e la ditta che gestisce quel tratto di strada ha messo temporaneamente in sicurezza il versante per consentirne il senso unico alternato con impianto semaforico. Sul posto anche i carabinieri di Domodossola. Questa mattina è previsto un sopralluogo dei tecnici geologi incaricati per la verifica a monte delle zone di distacco.