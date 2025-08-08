Tradizione, cultura e musica: a Premia agosto ricco di eventi

Sarà un mese di agosto intenso e variegato quello che attende abitanti e visitatori di Premia, in Alta Valle Antigorio. L’edizione 2025 dell’“Estate a Premia”, promossa dalla Pro Loco, propone un programma ricco di eventi che spaziano tra tradizioni religiose, incontri culturali, musica dal vivo e attività all’aperto nelle suggestive frazioni del comune.

Sabato 9 agosto sarà doppio l’appuntamento: alle 11:00 la festa di Piòda, con Messa e Vespro, mentre alle 17:30 nella frazione di Cadarese si terrà la presentazione dei libri di Silvana Da Roit.

Il giorno successivo, domenica 10, spazio alla musica con il concerto della Banda di San Rocco in frazione Altoggio, alle ore 21:00.

Dal 14 al 17 agosto, la frazione di San Rocco ospiterà la manifestazione “La Banda in festa”, quattro giorni di eventi e celebrazioni. Tra questi, da segnalare la festa del 15 agosto in località Salecchio Inferiore, con Messa alle 11:00, processione e incanto.

Sabato 16 agosto doppio evento: la festa di San Rocco alle ore 15:00 e la festa della frazione Crego alle 15:30, entrambe con celebrazioni religiose e offerte.

Il programma culturale proseguirà venerdì 22 agosto con la conferenza “Etica del capitalismo. Matrimonio difficile o divorzio?” nella Sala Consiliare (ore 21:00). Lo stesso weekend, dal 22 al 24 agosto, scultori in piazza animeranno il centro di Premia, proprio davanti al municipio.

Sabato 23 e domenica 24 sarà la volta della festa all’Alpe Aleccio, mentre domenica 24 la festa si sposterà nella frazione di S. Lòr, con la messa delle 15:00 e incanto finale.

Martedì 26 agosto nuovo appuntamento culturale con la presentazione del libro di A. Rosso, storico piemontese, sempre in Sala Consiliare (ore 21:00).

Il mese si concluderà venerdì 29 agosto con due eventi: alle ore 17:00 passerà a Premia la Carovana degli Sbrinz Route, storica rievocazione legata ai sommegliatori, mentre alle 20:45 presso Monte Zeus-Crego sarà presentato il libro di Ferruccio Del Zoppo.

Infine, per tutto il mese di agosto, ogni giovedì sera (7, 14, 21 e 28 agosto) alle ore 21:00 si terranno gli incontri culturali nella Sala Consiliare di Premia, con ospiti e temi diversi.