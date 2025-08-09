A Mergozzo il tradizionale arrivo in barca della statua dell'Assunta

Giovedì 14 agosto alle 21.00 piazza Cavour a Mergozzo ospita il tradizionale arrivo dal lago dell’antica statua della Madonna Assunta. L’evento, organizzato dalla parrocchia di Mergozzo in collaborazione con le istituzioni civile e le locali associazioni e che ogni anno richiama la partecipazione di numerosi fedeli e turisti, segnerà la vigilia delle celebrazioni della festa patronale del borgo.

La tradizione, ripresa in via stabile dal 2022, affonda le proprie radici nell’antica usanza di accogliere in barca le autorità civili e religiose in visita al borgo. Nell’ambito della manifestazione, il parroco don Massiliano Maragno procederà alla benedizione delle barche e del lago invocando sull’abitato e sulla popolazione la protezione della Vergine.

La statua, decorata e suggestivamente illuminata, giungerà col calare del buio. Ad occuparsi del trasporto saranno i volontari della locale Associazione Pescatori presieduta da Ruggero Nibbio. Sbarcata in piazza e fissata sull’antico catafalco, sarà sorretta in processione dagli Alpini del Gruppo di Mergozzo e scortata dai carabinieri della stazione di Gravellona Toce e dai Cavalieri dell’Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme. Giungendo in Chiesa Parrocchiale, don Massimiliano Maragno reciterà i solenni vespri e procederà con la benedizione eucaristica.