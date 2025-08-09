Bognanco, settimana ricca di appuntamenti con la Pro Loco

Settimana ricca di appuntamenti in Val Bognanco, tutti promossi dalla Pro Loco. Si inizia lunedì 11 agosto con la festa di Santa Chiara in frazione Possetto: alle 16.00 la celebrazione della messa nella cappella del borgo, mentre alle 21.00 il concerto dell’orchestra Gmo (Giovani Musicisti Ossolani) nella chiesa parrocchiale di San Lorenzo.
Martedì 12 agosto alle 10.00 una lezione di yoga al centro Guido Prada, a cura di Elisabetta Pavanello, mentre mercoledì 13 agosto sempre al centro Prada serata karaoke dalle 21.00. venerdì 15 agosto, infine, festa dell’Assunta con la messa celebrata alle 10.00 nella chiesa della Beata Vergine Annunziata a Fonti e la mostra fotografica allestita nel salone.