Torna il caldo sul Vco: domenica da bollino arancione

Dopo un mese di luglio con temperature al di sotto della media, torna una nuova ondata di caldo africano sul territorio del Vco. Secondo l’ultimo bollettino emesso da Arpa Piemonte, infatti, su tutto il territorio provinciale è previsto un fine settimana da bollino arancione: fino a domani, domenica 10 agosto, sono previste temperature massime pari a 36 gradi, mentre le minime non scenderanno sotto i 23 gradi. L’ondata di caldo si farà ancora più intensa nella giornata di lunedì 11 agosto, quando è previsto bollino rosso.
sabato 09 agosto
venerdì 08 agosto
giovedì 07 agosto
