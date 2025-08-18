 / Attualità

Trasquera inaugura la mostra “Sentieri e anime”

Il presidente della Provincia Alessandro Lana, con il sindaco Magliocco e la consigliera Oldrini, ieri alla presentazione delle opere di Patrizia Savaglio e Aurelio Rigoni

Si è svolta ieri a Trasquera l’inaugurazione della mostra “Sentieri e anime” di Patrizia Savaglio ed Aurelio Rigoni, alla presenza del presidente della Provincia del Vco Alessandro Lana, del sindaco Geremia Magliocco e della consigliera Elisa Oldrini.

Lana ha sottolineato come negli ultimi quattro anni la comunità di Trasquera abbia saputo arricchire la propria offerta culturale, grazie a numerosi eventi e allo sviluppo della Casa del Cappellano. "Questo spazio – ha dichiarato – è diventato un punto di aggregazione per abitanti e villeggianti, con biblioteca, teatro, mostre e feste che animano il borgo durante tutto l’anno".

A margine della cerimonia, il presidente ha ricevuto anche una gradita sorpresa: un ritratto realizzato a partire da una sua foto in veste di sindaco durante un’inaugurazione a Piedimulera. "Un dono che ho davvero apprezzato – ha aggiunto – da parte di una comunità a cui ho sempre cercato di essere vicino e dare il mio supporto".

