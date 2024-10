Torna al Centro del Fondo la mostra bovina della Valle Vigezzo

Torna per la 42esima edizione la Mostra Bovina della Valle Vigezzo che si svolgerà domenica 6 ottobre presso il Centro del Fondo di Santa Maria Maggiore. L'evento, come di consueto è organizzato dall’associazione agricoltori ed allevatori Valle Vigezzo, è considerata la fiera zootecnica più importante del Verbano Cusio Ossola.

Alle 8.30 inizierà il concentramento dei capi bovini in area fiera, dopodiché apriranno il bar e il mercato con bancarelle di prodotti tipici. Alle 10.00 l'inizio dei lavori di valutazione dei capi in mostra da parte del giudice incaricato dalle associazioni nazionali di razza. Alle 10.30 la sfilata soggetti delle razze bruna, pezzata rossa e bruna originale e alle 11.00 la degustazione dei formaggi della Latteria Vigezzina. Dopo il pranzo a cura degli Alpini di Valle, proseguiranno nel pomeriggio le sfilate con la proclamazione delle campionesse e la premiazione degli espositori. Per tutta la giornata vi sarà anche l'esposizione di capi di razza highland.