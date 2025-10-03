Il benvenuto civico ai neomaggiorenni: "La democrazia è un modo di vivere e di pensare" FOTO

La città di Domodossola ha dato il benvenuto ai suoi cittadini neomaggiorenni. Nella mattinata di oggi, venerdì 3 ottobre, alle scuole Floreanini si è tenuta la cerimonia di consegna del premio Repubblica dell’Ossola – quest’anno assegnato alla memoria del professor Pier Antonio Ragozza – durante la quale il sindaco Lucio Pizzi ha dato il benvenuto civico ai ragazzi che, al compimento dei 18 anni, entrano a far parte della cittadinanza attiva.

Il primo cittadino ha consegnato ai neomaggiorenni un attestato e una copia della Costituzione. “Un gesto simbolico – ha sottolineato la dirigente scolastica Chiara Varesi - ma al contempo molto concreto, perché nella Costituzione sono contenuti i diritti, i doveri, ma soprattutto i valori fondanti della convivenza civile e democratica. Perché la democrazia va intesa non solo come sistema, ma come un modo di vivere e di pensare”.