 / Domodossola

Domodossola | 03 ottobre 2025, 17:00

Il benvenuto civico ai neomaggiorenni: "La democrazia è un modo di vivere e di pensare" FOTO

Durante la cerimonia per il premio Repubblica dell'Ossola, il sindaco Pizzi ha consegnato ai ragazzi una copia della Costituzione

La città di Domodossola ha dato il benvenuto ai suoi cittadini neomaggiorenni. Nella mattinata di oggi, venerdì 3 ottobre, alle scuole Floreanini si è  tenuta la cerimonia di consegna del premio Repubblica dell’Ossola – quest’anno assegnato alla memoria del professor Pier Antonio Ragozza – durante la quale il sindaco Lucio Pizzi ha dato il benvenuto civico ai ragazzi che, al compimento dei 18 anni, entrano a far parte della cittadinanza attiva.

Il primo cittadino ha consegnato ai neomaggiorenni un attestato e una copia della Costituzione. “Un gesto simbolico – ha sottolineato la dirigente scolastica Chiara Varesi - ma al contempo molto concreto, perché nella Costituzione sono contenuti i diritti, i doveri, ma soprattutto i valori fondanti della convivenza civile e democratica. Perché la democrazia va intesa non solo come sistema, ma come un modo di vivere e di pensare”.

Letizia Bonardi

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A OTTOBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore