''Troppi imprudenti in acqua agli Orridi''

‘’Sembrava Rimini da tanta gente c’era. Il problema è che pochi rispettavano i cartelli di divieto di balneazione. Poi però piangiamo i morti, come già successo’’. Si lamentano alcuni amministratori della valle Antigorio per quanto successo a cavallo del Ferragosto agli Orridi. Dove, lo ripetiamo, c’è il divieto ad avventurarsi sulle rocce e entrare in acqua. Divieti segnalati dai cartelli.

‘’Ma c’era chi li violava e addirittura chi si faceva trascinare dalla corrente lungo le cascate. Assurdo!’’ dicono.

Su questi episodi di irresponsabilità girava anche un video su Facebook, video che poi è stato cancellato.

Agli orridi, tra Verampio e Uriezzo, nel corso degli ultimi anni si sono registrati dei morti e diverse persone sono state salvate perché finite in acqua.