"La mela di Aism" torna nelle piazze del Vco

Il 4, il 7 e l'8 ottobre torna “La mela di Aism”, la campagna di vendita di mele a favore dell’associazione italiana sclerosi multipla. I sacchetti di mele sono in vendita, al costo di 10 euro, nelle scuole e nelle principali piazze del Verbano Cusio Ossola.

I fondi raccolti saranno devoluti ad Aism per finanziare i servizi offerti alle persone colpite dalla sclerosi multipla nel Vco, come fisioterapia, trasporti, sostegno psicologico, attività fisica adattata e ricerca scientifica. Tramite il sito di Aism è possibile consultare la mappa completa delle piazze in cui saranno in vendita le mele.